Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES
25 грудня 2023, 20:25
У рамках 19-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на своєму полі прийме Астон Віллу.
За версією букмекерів, МЮ — фаворит зустрічі (але коефіцієнт на цю подію дуже високий): перемога "червоних дияволів" оцінюється коефіцієнтом 2.65, а перемога "бордово-блакитних" — 2.67.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.65.
Тож на що ставити?
Астон Вілла знаходиться у чудовій формі. Ми пропонуємо ставку Х2, де очікуємо, що гості не програють. Коефіцієнт – 1.52.
Також ми чекаємо, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт – 1.55.
Насамкінець, ми очікуємо гол від когось із гравців Астон Вілли. Наприклад, від Воллі Воткінса. Коефіцієнт – 2.48.
Матч МЮ – Астон Вілла відбудеться 26 грудня о 22:00 за київським часом.