Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках 19-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на своєму полі прийме Астон Віллу.

За версією букмекерів, МЮ — фаворит зустрічі (але коефіцієнт на цю подію дуже високий): перемога "червоних дияволів" оцінюється коефіцієнтом 2.65, а перемога "бордово-блакитних" — 2.67.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.65.

Тож на що ставити?

Астон Вілла знаходиться у чудовій формі. Ми пропонуємо ставку Х2, де очікуємо, що гості не програють. Коефіцієнт – 1.52.

Також ми чекаємо, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт – 1.55.

Насамкінець, ми очікуємо гол від когось із гравців Астон Вілли. Наприклад, від Воллі Воткінса. Коефіцієнт – 2.48.

Матч МЮ – Астон Вілла відбудеться 26 грудня о 22:00 за київським часом.