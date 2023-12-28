Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на своєму полі прийме Вест Гем.

За версією букмекерів команда Мікеля Артети є фаворитом зустрічі. Перемога Арсеналу оцінюється коефіцієнтом – 1.31, тоді як успіх підопічних Девіда Моєса – 10.00.

Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 6.20.

Тож на що ставити?

Найоб'єктивнішою ставкою, напевно, є "обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом — 2.00.

Також можна поставити на те, що у матчі буде забито більше двох м'ячів – ТБ 2,5 з коефіцієнтом 1.60.

Цікавим, але ризикованим варіантом є ставка "Арсенал переможе і обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом — 2.90.

Нагадаємо, матч Арсенал — Вест Гем відбудеться сьогодні, 28 грудня, о 22:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.