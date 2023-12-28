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Дізнайся, на що можна поставити у грі 19 туру АПЛ.

У поєдинку 19 туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон на своєму полі прийме лондонський Тоттенгем.

За версією букмекерів невеликим фаворитом протистояння є команда Роберто Де Дзербі. Так на перемогу Брайтона можна поставити з коефіцієнтом 2.49, тоді як успіх "шпор" оцінюється показником – 2.71.

Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 3.96.

Тож на що поставити?

Пропонуємо поставити на те, що "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом – 1.40.

Також можна поставити на те, що у матчі буде забито менше чотирьох м'ячів – ТМ 3,5 з коефіцієнтом 1.80.

Ризикованою ставкою вважаємо подію "Тоттенгем заб'є та буде нічия" з коефіцієнтом 3.90.

Нагадаємо, матч Брайтон — Тоттенгем відбудеться сьогодні, 28 грудня, о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.