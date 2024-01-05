Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про головних претендентів на гравця Барселони.

Нинішній сезон не можна назвати вдалим ні для Барселони, ні для вінгера команди бразильця Рафіньї. Нині з'явилися чутки, що каталонці можуть попрощатися зі своїм гравцем.

Куди ж може перебратися футболіст?

Звісно, одним з головних напрямків продовження кар'єри для Рафіньї буде англійська Прем'єр-ліга. Букмекери вважають, що фаворитом на підписання вінгера є лондонський Тоттенгем.

Також є певні очікування на те, що бразилець перебереться в Ньюкасл, або ж Манчестер Юнайтед, трішки менше букмекери вірять в перехід гравця до Арсеналу, Сіті чи Челсі (кожен трансфер оцінюється коефіцієнтом 16).

Цікаво, що спеціалісти не вірять в те, що Рафінья покине Європу, і навіть не приймають ставки на перехід в один з саудівських клубів. А ось на команди з Італії, Німеччини чи Франції поставити можна.

Як думаєте, чи покине гравець Барселону вже в січні? Чи можливо каталонське керівництво не буде ризикувати, адже знову можуть виникнути якісь проблеми з дозаявкою новачків.