Football.ua розповідає про головних претендентів на гравця Барселони.
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05 січня 2024, 14:07
Нинішній сезон не можна назвати вдалим ні для Барселони, ні для вінгера команди бразильця Рафіньї. Нині з'явилися чутки, що каталонці можуть попрощатися зі своїм гравцем.
Куди ж може перебратися футболіст?
Звісно, одним з головних напрямків продовження кар'єри для Рафіньї буде англійська Прем'єр-ліга. Букмекери вважають, що фаворитом на підписання вінгера є лондонський Тоттенгем.
Також є певні очікування на те, що бразилець перебереться в Ньюкасл, або ж Манчестер Юнайтед, трішки менше букмекери вірять в перехід гравця до Арсеналу, Сіті чи Челсі (кожен трансфер оцінюється коефіцієнтом 16).
Цікаво, що спеціалісти не вірять в те, що Рафінья покине Європу, і навіть не приймають ставки на перехід в один з саудівських клубів. А ось на команди з Італії, Німеччини чи Франції поставити можна.
Як думаєте, чи покине гравець Барселону вже в січні? Чи можливо каталонське керівництво не буде ризикувати, адже знову можуть виникнути якісь проблеми з дозаявкою новачків.