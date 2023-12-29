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Гуманітарний проєкт Line-Up, запущений командою благодійного фонду Pin Up Foundation та його важливість в допомозі співвітчизникам, які постраждали від війни.

Сьогодні волонтери та звичайні небайдужі українці гуртуються задля перемоги та розвитку своєї країни. Не стали осторонь і благодійні організації та фонди, як, наприклад, благодійний фонд PIN-UP Foundation, про який можна більш детально дізнатись на офіційній сторінці в Instagram: https://www.instagram.com/pinup.foundation/, де також зібрана корисна інформація щодо програм та реалізованих проєктів фонду. Зокрема, команда Pin Up фонду активно надає гуманітарну допомогу. Наразі набори товарів першої необхідності вже отримали понад п'ять тисяч українців. І на цьому фонд Pin Up не збирається зупинятися.

LINE-UP: гуманітарна допомога прифронтовим громадам від Pinup Foundation

Однією з успішно реалізованих благодійних ініціатив фонду Pin Up Foundation є Line-Up – окремий гуманітарний проєкт. Його метою є забезпечення необхідними товарами мешканців тих регіонів, які розташовані у найбільшій близькості з лінією фронту.

Благодійність Pin Up у цьому напрямку стала відповіддю на численні запити місцевих громад на прифронтових територіях. На початку запуску проєкту команда Пін Ап фонду лише закуповувала базові гуманітарні набори, до яких входили продукти харчування та гігієнічні набори, а також займалася їхньою адресною доставкою. Але надалі цей напрям став розвиватися, а коло завдань – збільшуватися. Наразі волонтери фонду PIN-UP Foundation в рамках проєкту займаються такими важливими завданнями:

● з’ясовують потреби мешканців прифронтових регіонів;

● співпрацюють із місцевими громадами, оперативно реагуючи на їхні запити;

● закуповують харчові продукти, медикаменти, товари для дітей, засоби особистої гігієни тощо;

● закуповують та доставляють потрібні технічні пристрої – генератори, акумулятори, старлінки;

● вибудовують найбільш безпечні маршрути, якими можна доставити гуманітарну допомогу до прифронтових міст.

Все це можливо завдяки тому, що до проєкту Line-Up від фонду Pin Up Foundation Україна увійшли досвідчені волонтери, які роблять все можливе, аби допомогти дедалі більшій кількості співвітчизників.

Як фонд PIN-UP Foundation вже допоміг українцям в рамках проєкту Line-Up

Активне волонтерство Pin Up в ході гуманітарного проєкту дозволило понад п'ятьом тисячам українців, що мешкають поблизу лінії фронту, отримати цінну допомогу та підтримку. Було здійснено 108 поїздок на деокуповані та наближені до лінії зіткнень території України. А саме до таких областей як:

● Харківська;

● Донецька;

● Херсонська.

● Луганська.

Команда Пінап фонду планує й надалі систематично допомагати тим, кому це вкрай необхідно. Водночас це дозволяє українцям відчувати моральну підтримку і єдність, що так важливо для віри в довгоочікувану перемогу України.