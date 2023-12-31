Рейтинг букмекерів

Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події січня 2024 року.

2023 рік добіг кінця, а ми готуємося зустрічати новий, 2024-й і сподіваємося, що це буде останній рік війни. Шансів не так багато, будемо реалістами, проте життя триває і в січні на нас чекають топ-поєдинки, які не можна пропустити.

До вашої уваги ТОП-5 матчів січня 2024 року за версією Football.ua.

Жирона – Атлетіко, 19-й тур Ла Ліги, 3 січня, 22:30

Мабуть, перший топовий поєдинок у 2024 році. Для команди Віктора Циганкова та Артема Довбика чергове непросте випробування проти топ-клубу. Зазначимо, що востаннє між собою команди зустрічалися у березні 2023 року. Тоді мінімальну перемогу здобув Атлетіко на виїзді. Але з того часу Жирона змінилася та підвищила свою планку.

Чи триватиме казка Жирони? Дуже на це хотілося б. І приємно бачити, що дві іспанські команди, за які виступають українці, знаходяться на вершині.

І хто знає, може у цьому поєдинку Артем Довбик зіграє проти своєї майбутньої команди. Чутки відправляють українця до Атлетіко.

За версією Pinnacle, у Жирони трішки більше шансів на перемогу. Так, перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 2,63, а перемога гостей – 2,67. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,58.

Реал — Атлетіко, півфінал Суперкубку Іспанії, 10 січня, 21:00

Мадридське дербі у півфіналі Суперкубка – це чудове видовище, яке не можна пропустити. Команди будуть мотивованими, бо на кону вихід у фінал та можливість виграти трофей. Для цього потрібно "лише" дві перемоги. А ще більше скрасити майбутній поєдинок може те, якщо Карло Анчелотті вирішить випустити у стартовому складі Андрія Луніна, а не Кепу Аррісабалагу.

У другій парі між собою зіграють Барселона та Осасуна. Будемо відверті, каталонцям більше пощастило з жеребом. Очікуємо, що переможець пари Реал — Атлетіко у фіналі зіграє із "синьо-гранатовими".

Зазначимо, що вчетверте поспіль Суперкубок Іспанії пройде у Саудівській Аравії.

Ньюкасл — Манчестер Сіті, 21 тур АПЛ, 13 січня, 19:30

І Ньюкасл, і Манчестер Сіті зменшили оберти. У команд є свої проблеми, проте це не скасовує того, що поєдинок може бути вдалим. Тим більше, що у "містян" зуб на "сорок", адже вони їх вибили з Кубка англійської ліги у третьому раунді у вересні.

Практично ніхто не сумнівається, що Сіті боротиметься за перемогу в АПЛ до останнього туру, а Ньюкаслу буде складніше повернутися в гонку за право зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Безперечно, фаворитом майбутньої зустрічі будуть підопічні Пепа Гвардіоли.

За версією Pinnacle, у Сіті більше шансів на перемогу. Так, перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1,62, а перемога господарів – 4,78. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 4,19.

Інтер — Лаціо, півфінал Суперкубку Італії, 19 січня, 21:00

Матчі Суперкубку Італії, як і в іспанців, пройде у Саудівській Аравії. Між собою зіграють колетиви Сімоне Індзагі та Мауріціо Саррі. Днем раніше свою зустріч проведуть Наполі та Фіорентина.

Інтер зараз на ходу, тож саме він буде фаворитом зустрічі. А ось до гри та результатів "орлів" є велика кількість питань. Але тим і цікаві кубкові турніри, що аутсайдери можуть налаштуватися на кілька ігор і дати бій фавориту.

Проте букмекери вірять, що саме Інтер пройде у фінал.

Ліверпуль — Челсі, 22-й тур АПЛ, 31 січня, 22:15

Все, що завгодно можна чекати від Челсі. Колектив Маурісіо Почеттіно показує нестабільні виступи. І до цього вже всі звикли. Другий рік поспіль Челсі знаходиться в середині турнірної таблиці і виникають питання: який рівень у "синіх"? У них є тимчасовий спад, чи це нова поточна реальність?

А у Ліверпуля все добре, команда бореться за чемпіонство і, за ідеєю, має брати три пункти у грі проти Челсі. Але є одне "але"...

Останні сім матчів між цими двома командами в основний час завершилися нічиєю! Так, Ліверпуль двічі перемагав у Кубку Англії та Кубку ліги у серії пенальті, проте в основний час "червоним" не вдавалося здолати лондонський клуб.

Чи продовжиться нічийна серія і зараз?