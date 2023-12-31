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Дізнайся, на що можна поставити у грі 19 туру АПЛ.

У матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем зустрінеться з лондонським Арсеналом, в якому виступає українець Олександр Зінченко.

За версією букмекерів команда Мікеля Артети є фаворитом поєдинку: так на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.53, тоді як успіх Фулгема оцінюється показником — 6.60.

Ймовірність нічийного результату оцінено коефіцієнтом 4.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що обидві команди зможуть забити у цьому матчі з коефіцієнтом 1.88.

Також можна поставити на те, що "дачники" заб'ють гол, але програють із коефіцієнтом 2.45.

Ще однією цікавою, але ризикованою ставкою виглядає "перемога Фулгема або нічия та обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 3.62.

Нагадаємо, матч Фулгем — Арсенал відбудеться сьогодні, 31 січня, о 16:00 за київським часом.