КЛОПП, GETTY IMAGES
01 січня 2024, 20:26
У рамках двадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі прийматиме Ньюкасл.
За версією букмекерів, Ліверпуль – фаворит зустрічі: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.40, а перемога "сорок" – 7.70.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.50.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт – 1.63.
Також на гол Мохамеда Салаха. На таку подію пропонується показник 1.85.
Ще один варіант – індивідуальний тотал Ліверпуля більше 1.5. Коефіцієнт – 1.4.
Матч Ліверпуль — Ньюкасл почнется о 22:00 за київським часом.