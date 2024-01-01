Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках двадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі прийматиме Ньюкасл.

За версією букмекерів, Ліверпуль – фаворит зустрічі: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.40, а перемога "сорок" – 7.70.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.50.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт – 1.63.

Також на гол Мохамеда Салаха. На таку подію пропонується показник 1.85.

Ще один варіант – індивідуальний тотал Ліверпуля більше 1.5. Коефіцієнт – 1.4.

Матч Ліверпуль — Ньюкасл почнется о 22:00 за київським часом.