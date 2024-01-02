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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках 20 туру АПЛ Ліверпуль на своєму полі приймав Ньюкасл. Колектив Юргена Клоппа у результативному матчі здолав підопічних Едді Гау.

Ми пропонували поставити на те, що обидві команди заб'ють. Ця ставка зіграла. Коефіцієнт становив 1.63.

Також ми пропонували поставити на гол Мохамеда Салаха з коефіцієнтом 1.85. Ставка зіграла, а єгиптянин навіть оформив дубль.

Ще одним варіантом був індивідуальний тотал Ліверпуля більше 1.5. Ставка з коефіцієнтом 1.4 зіграла.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліверпуль — Ньюкасл.