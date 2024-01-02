Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
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02 січня 2024, 11:59
У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі прийме Атлетіко.
За версією букмекерів, у Жирони більше шансів на перемогу – вона оцінюється коефіцієнтом 2.69, а перемога "матрацників" 2.77.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.70.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант обидві заб'ють — "так" з коефіцієнтом 1.58.
Також варіант 1Х – Жирона не програє у цій зустрічі. Коефіцієнт 1.56.
І, звичайно, гол Артема Довбика з коефіцієнтом 2.20.
Матч Жирона – Атлетіко відбудеться 3 січня о 22:30 за київським часом.