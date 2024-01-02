Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі прийме Атлетіко.

За версією букмекерів, у Жирони більше шансів на перемогу – вона оцінюється коефіцієнтом 2.69, а перемога "матрацників" 2.77.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.70.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант обидві заб'ють — "так" з коефіцієнтом 1.58.

Також варіант 1Х – Жирона не програє у цій зустрічі. Коефіцієнт 1.56.

І, звичайно, гол Артема Довбика з коефіцієнтом 2.20.

Матч Жирона – Атлетіко відбудеться 3 січня о 22:30 за київським часом.