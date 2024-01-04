До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.
ЖИРОНА — АТЛЕТІКО, GETTY IMAGES
04 січня 2024, 16:32
У рамках дев'ятнадцятого туру чемпіонату Іспанії Жирона на своєму полі приймала Атлетіко.
У напруженій зустрічі перемогу здобули господарі: допоміг асист Артема Довбика, а Альваро Мората оформив хет-трик у гостей.
Ми пропонували
зробити ставку, що обидві команди заб'ють. Так і сталося. Коефіцієнт становив 1.58.
Також варіант Жирона не програє. Ставка з коефіцієнтом 1.56 спрацювала.
На жаль, Артем Добвик не забив, зате зробив результативну передачу.