Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, які клуби букмекери вважають потенційним місцем роботи українського форварда.

Нападник збірної України та іспанської Жирони Артем Довбик став кращим гравцем місяця в чемпіонаті Іспанії, але ще до цього в різноманітних ЗМІ почали з'являтися слухи про перехід гравця в інший клуб.

Зацікавленість проявляють команди як з Іспанії, так і з інших чемпіонатів, особливо англійського, де вже виступає чимало наших гравців.

Найбільша імовірність переходу Артема до іншого футболіста збірної України – лондонського Челсі.

Також є думка, що Довбику не доведеться переїздити дуже далеко, тому що він може перебратися в інший клуб з Каталонії – Барселону.

Розглядається також і варіант з тим, що українець покине Європу і відправиться в один з клубів Китаю чи навіть США (коефіцієнт на це близько 250).

Пишіть в коментарях свої думки, який клуб стане наступним в кар'єрі Артема Довбика?