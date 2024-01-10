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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

В одному з матчів 1/4 фіналу Кубку Італії Мілан на своєму полі прийме Аталанту.

За версією букмекерів невеликим фаворитом протистояння буде команда Стефано Піолі. Так на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом – 2.37, тоді як успіх Аталанти оцінюється показником – 3.13.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом – 3.53.

Тож на що ставити?

Найбільш очевидним варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом – 1,70.

Також можна поставити на прохід "россонері" незалежно від результату в основний час матчу. На це дається коефіцієнт – 1.72.

Більш ризикованою ставкою є варіант "Аталанта заб'є, але переможе Мілан" з коефіцієнтом 4.33.

Нагадаємо, матч Мілан — Аталанта відбудеться сьогодні, 10 січня, о 22:00 за київським часом.