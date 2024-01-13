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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на своєму полі прийме Фулгем.

За версією букмекерів фаворитом протистояння є команда Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 1.66, тоді як перемога Фулгема оцінена показником 5.40.

Ймовірність нічийного результату виражена коефіцієнтом 4.20.

Тож на що ставити?

Одним із очевидних варіантів є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.72.

Цікавою ставкою виглядає "Фулгем заб'є, але виграє Челсі" з коефіцієнтом 3.16.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що в матчі буде забито три або більше м'ячів з коефіцієнтом 2.24.

Нагадаємо, матч Челсі — Фулгем відбудеться сьогодні, 13 січня, і розпочнеться о 14:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.