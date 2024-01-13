Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі АПЛ.

У поєдинку 21 туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл на своєму полі прийме Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.73, тоді як успіх Ньюкасла оцінений показником 4.90.

Ймовірність нічийного результату оцінено коефіцієнтом 4.10.

Тож на що ставити?

У цьому матчі пропонуємо вам поставити на те, що Манчестер Сіті заб'є два м'ячі або більше з коефіцієнтом 2.40.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.76.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що "Ньюкасл заб'є, але виграє Манчестер Сіті" з коефіцієнтом 3.23.

Нагадаємо, матч Ньюкасл — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 13 січня, о 19:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.