Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У фіналі Суперкубку Іспанії, який пройде у Саудівській Аравії, мадридський Реал зустрінеться з Барселоною.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Карло Анчелотті, де виступає українець Андрій Лунін. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 2.31, тоді як успіх Барселони оцінюється показником 3.16.

Ймовірність нічийного результату виражено коефіцієнтом 3.62.

Тож на що ставити?

Найбільш логічним варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.58.

Також можна поставити на те, що Барселона заб'є, але Реал виграє матч із коефіцієнтом 3.93.

Крім цього, можна поставити на те, хто забере трофей, незалежно від того, як закінчиться матч в основний час. На трофей для Реала коефіцієнт – 1.71, тоді як для Барселони – 2.24.

Нагадаємо, матч Реал — Барселона відбудеться у неділю, 14 січня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.