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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У фіналі Суперкубку Іспанії, який проходив у Саудівській Аравії, мадридський Реал впевнено переграв Барселону (4:1).

Ми пропонували зробити ставку на те, що "обидві команди заб'ють". З коефіцієнтом 1.58 ставка зіграла.

Ще одним варіантом, який був ризикованішим, була подія "Барселона заб'є, але матч виграє Реал". З коефіцієнтом 3.93 ставка зіграла.

Також можна було поставити на те, що Реал чи Барселона заберуть трофей. У результаті трофей забрав Реал із коефіцієнтом 1.71.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Барселона.