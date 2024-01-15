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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у гостях здобув перемогу над Ньюкаслом (3:2).

Ми пропонували зробити ставку на те, що "Манчестер Сіті заб'є два м'ячі або більше". З коефіцієнтом 2.40 ставка зіграла.

Також ми пропонували варіант "обидві команди заб'ють". З коефіцієнтом 1.76 ставка зіграла.

Третя і ризикована ставка "Ньюкасл заб'є, але матч виграє Манчестер Сіті". З коефіцієнтом 3.23 ставка зіграла.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ньюкасл — Манчестер Сіті.