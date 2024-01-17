Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії Атлетіко на своєму полі прийме мадридський Реал. Це буде друга зустріч між двома мадридськими грандами за один тиждень.

За версією букмекерів, фаворитом цього матчу є команда Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 2.51, тоді як успіх Атлетіко оцінюється показником 2.91.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.58.

Тож на що ставити?

Найочевиднішим варіантом буде ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.61.

Також можна поставити на те, що "Атлетіко заб'є, але матч виграє Реал". Коефіцієнт – 4.20.

Крім цього є ставка на прохід однієї з команд в наступну стадію турніру, незалежно від результату матчу в основний час. На Реал коефіцієнт – 1.81, а на Атлетіко – 2.11.

Нагадаємо, матч Атлетіко — Реал відбудеться у четвер, 18 січня, о 22:30 за київським часом.