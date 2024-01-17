Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі Суперкубку Італії.

У матчі 1/2 фіналу Суперкубку Італії Наполі на своєму полі прийме Фіорентину.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Вальтера Маццаррі. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.58, тоді як успіх Фіорентини оцінений показником 2.94.

Ймовірність нічийного результату виражена коефіцієнтом 3.36.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито два м'ячі або більше з коефіцієнтом 1.57.

Також можна поставити на те, що Наполі пройде у фінал турніру, незалежно від того, як закінчиться матч у основний час. На це дається коефіцієнт – 1.83.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що "Фіорентина заб'є, але Наполі виграє матч" з коефіцієнтом 4.90.

Нагадаємо, матч Наполі — Фіорентина відбудеться у четвер, 18 січня, о 21:00 за київським часом.