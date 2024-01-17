Дізнайся, на що можна поставити у грі Суперкубку Італії.
Наполі - Фіорентина, Getty Images
17 січня 2024, 13:00
У матчі 1/2 фіналу Суперкубку Італії Наполі на своєму полі прийме Фіорентину.
За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Вальтера Маццаррі. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.58, тоді як успіх Фіорентини оцінений показником 2.94.
Ймовірність нічийного результату виражена коефіцієнтом 3.36.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито два м'ячі або більше з коефіцієнтом 1.57.
Також можна поставити на те, що Наполі пройде у фінал турніру, незалежно від того, як закінчиться матч у основний час. На це дається коефіцієнт – 1.83.
Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що "Фіорентина заб'є, але Наполі виграє матч" з коефіцієнтом 4.90.
Нагадаємо, матч Наполі — Фіорентина відбудеться у четвер, 18 січня, о 21:00 за київським часом.