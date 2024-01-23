Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про головних претендентів на місце у четвірці.

АПЛ — найцікавіша та найсильніша ліга світу, тому в Англії всіх цікавить не тільки доля чемпіонства, а навіть розподіл місць у ТОП-4. Звичайно, вони гарантують путівку в Лігу чемпіонів, але це й неабиякий престиж.

В цьому сезоні деякі потужні команди провалили першу половину сезону й дуже далекі від потрапляння у четвірку, тоді як є й ті, хто здивували й можуть стати головною сенсацією турніру.

Отже, пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на те, як буде виглядати ТОП-4 АПЛ за підсумками цього сезону.

Експерти впевнені, що Манчестер Сіті знайде своє місце у четвірці — на це дається коефіцієнт 1,01. Відразу за "містянами" йде Ліверпуль — на команду Юргена Клоппа можна поставити з показником 1,02.

Трошки менші шанси маж Арсенал — 1,10, але потрапляння лондонців у ТОП-4 не викликає питань. Після лондонців йде поки що головна сенсація АПЛ — Астон Вілла. На бірмінгемців можна поставити з показником 1,9, тоді як на Тоттенгем, який дуже вдало розпочав сезон, а після цього збавив обороти, пропонується коефіцієнт 2.

У одного з головних розчарувань сезону, Манчестер Юнайтед, є певні шанси потрапити в ТОП-4. Букмекери готові помножити ваші гроші у 11 разів, якщо команда Тен Гага досягне цієї мети. На повторення успіху минулого сезону Ньюкаслом пропонується коефіцієнт 13, такий же показник й на Челсі, а на потрапляння Брайтона в ТОП-4 можна поставити з показником 15.

Замикає десятку головних претендентів на місце у четвірці Вест Гем — коефіцієнт на це диво складає 26. Шанси команд Забарного, Миколенка та Ярмолюка однакові — ви можете примножити свої гроші у 500 разів, якщо вони потраплять у ТОП-4.

Пишіть в коментарях, як на вашу думку, буде виглядати ТОП-4 за підсумками сезону.