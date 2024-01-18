Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
СІМОНЕ ІНДЗАГІ, GETTY IMAGES
18 січня 2024, 20:29
У півфіналі Суперкубку Італії між собою зіграють Інтер та Лаціо.
За версією букмекерів, Інтер — фаворит зустрічі: прохід "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 1.36, а прохід "орлів" — 3.35.
Якщо буде нічия в основний час, то пропонується пкоазатель 3.85.
Тож на що ставити?
Інтер демонструє стабільніші результати, ніж Лаціо. Ми пропонуємо поставити на прохід клубу з коефіцієнтом 1.36.
Також на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.98.
На закінчення пропонуємо варіант гол Лаутаро Мартінеса з показником 2.20.
На Football.ua
буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Інтер – Лаціо
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