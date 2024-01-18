Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У півфіналі Суперкубку Італії між собою зіграють Інтер та Лаціо.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит зустрічі: прохід "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 1.36, а прохід "орлів" — 3.35.

Якщо буде нічия в основний час, то пропонується пкоазатель 3.85.

Тож на що ставити?

Інтер демонструє стабільніші результати, ніж Лаціо. Ми пропонуємо поставити на прохід клубу з коефіцієнтом 1.36.

Також на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.98.

На закінчення пропонуємо варіант гол Лаутаро Мартінеса з показником 2.20.