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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі вісімнадцятого туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг на своєму полі прийме леверкузенський Баєр.

За версією букмекерів, фаворитом цього матчу є команда Марко Розе. Так, на перемогу РБ Лейпциг можна поставити з коефіцієнтом 2.50, тоді як успіх Баєра оцінюється показником 2.78.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.

Тож на що ставити?

Найочевиднішим варіантом буде ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.53.

Також можна поставити на те, що "Баєр виграє в один м’яч або нічия". Коефіцієнт – 2.08.

Крім цього є ставка на гол гравця з лави для запасних із акцентом на вирішення долі гри на заключних хвилинах. Такий варіант оцінили в 2.65.

Нагадаємо, матч РБ Лейпциг — Баєр відбудеться у суботу, 20 січня, о 19:30 за київським часом.