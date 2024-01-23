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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії Атлетік з Більбао на своєму полі прийме Барселону.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Хаві. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.54, тоді як успіх Атлетіка оцінюється показником — 2.87.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом 3.55.

Тож на що ставити?

Одним із очевидних варіантів є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.57.

Також можна поставити на те, що "Атлетік заб'є, але матч виграє Барселона" з коефіцієнтом 4:30.

Крім цього, можна поставити на прохід однієї з команд у наступну стадію турніру, незалежно від результату в основний час матчу: на Барселону коефіцієнт — 1.82, а на Атлетік — 2.05.

Нагадаємо, матч Атлетік — Барселона відбудеться у середу, 24 січня, о 22:30 за київським часом.