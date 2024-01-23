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Дізнайся, на що можна поставити у грі Кубку Іспанії.

У чвертьфінальному матчі Кубку Іспанії Мальорка на своєму полі прийме Жирону.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Мічела, в якій виступають українці – Віктор Циганков та Артем Довбик. Так на перемогу Жирони можна поставити з коефіцієнтом 2.26, тоді як успіх Мальорки оцінюється показником – 3.47.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом 3.40.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що Жирона пройде в наступну стадію турніру, незалежно від результату гри в основний час. На це дається коефіцієнт – 1.62.

Також можна поставити на те, що "Мальорка заб'є, але матч виграє Жирона" з коефіцієнтом 4:80.

Насамкінець можна поставити на те, що голом відзначиться Артем Довбик з коефіцієнтом 2.66.

Нагадаємо, матч Мальорка – Жирона відбудеться у середу, 24 січня, о 20:30 за київським часом.