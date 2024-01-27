Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
МАУРІЦІО САРРІ, GETTY IMAGES
27 січня 2024, 21:35
У рамках двадцять другого тура Серії А Лаціо на своєму полі прийме Наполі.
За версією букмекерів, Лаціо — фаворит зустрічі: перемога "орлів" оцінюється коефіцієнтом 2.29, а перемога "партенопеї" — 3.55.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.20.
Тож на що ставити?
В останніх іграх Наполі виглядав дуже непогано і результати команди покращали. І навіть поразку від Інтера у Суперкубку Італії (0:1) можна записати в актив. Ми ризикнемо поставити на перемогу Наполі з коефіцієнтом 3.55. Ризикована ставка, але все ж...
Також пропонуємо варіант "обидві заб'ють" із показником 2.09.
На закінчення, пропонуємо варіант гол Валентина Кастельяноса з коефіцієнтом 3.20.
На Football.ua
буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Лаціо – Наполі
.