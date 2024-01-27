Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках двадцять другого тура Серії А Лаціо на своєму полі прийме Наполі.

За версією букмекерів, Лаціо — фаворит зустрічі: перемога "орлів" оцінюється коефіцієнтом 2.29, а перемога "партенопеї" — 3.55.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.20.

Тож на що ставити?

В останніх іграх Наполі виглядав дуже непогано і результати команди покращали. І навіть поразку від Інтера у Суперкубку Італії (0:1) можна записати в актив. Ми ризикнемо поставити на перемогу Наполі з коефіцієнтом 3.55. Ризикована ставка, але все ж...

Також пропонуємо варіант "обидві заб'ють" із показником 2.09.

На закінчення, пропонуємо варіант гол Валентина Кастельяноса з коефіцієнтом 3.20.