Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках двадцять другого туру Серії А Фіорентіна на своєму полі прийме Інтер.

За версією букмекерів, Інтер – фаворит зустрічі: перемога "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 1.95, а перемога "фіалок" – 4.30.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.65.

Тож на що ставити?

Ми віримо, що варіант індивідуального тоталу Інтера більше 1.5 зіграє. Коефіцієнт – 1.94.

Також пропонуємо варіант "обидві заб'ють" із показником 1.82.

На закінчення, пропонуємо варіант гол Лаутаро Мартінеса з коефіцієнтом 2.20.