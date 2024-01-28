Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках 22 туру АПЛ Астон Вілла на своєму полі прийме Ньюкасл.

За версією букмекерів, віллани – фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.94, а перемога "сорок" – 3.75.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.05.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.54.

Також пропонуємо поставити на гол Оллі Воткінса з показником 2.10.

Можна поставити на не поразку Астон Вілли з коефіцієнтом 1.4.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Астон Вілла – Ньюкасл.