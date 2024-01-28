Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
УНАЇ ЕМЕРІ, GETTY IMAGES
28 січня 2024, 22:59
У рамках 22 туру АПЛ Астон Вілла на своєму полі прийме Ньюкасл.
За версією букмекерів, віллани – фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.94, а перемога "сорок" – 3.75.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.05.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.54.
Також пропонуємо поставити на гол Оллі Воткінса з показником 2.10.
Можна поставити на не поразку Астон Вілли з коефіцієнтом 1.4.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Астон Вілла – Ньюкасл.