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З початком операційної діяльності, VBET Foundation підтримав декілька проєктів.

В Україні з гуманітарною місією працює благодійний фонд – VBET Foundation – основним меценатом якого є організатор азартних ігор компанія VBET Україна.

Визначено чотири основні напрямки діяльності VBET Foundation: підтримка гуманітарних проєктів для цивільного населення, відновлення спортивної інфраструктури, реалізація освітніх та культурних проєктів, медична реабілітація.

З початком операційної діяльності, VBET Foundation підтримав декілька проєктів. За запитом ГО "Збірна журналістів України" перераховано кошти для будівництва дитячо-спортивного майданчика для дітей-сиріт зі сходу України в Будинку дитини №1 у Львові.

Також VBET Foundation підтримав ініціативу "Відкрий своє серце для України" від БФ "Футбол для України", ініціатором якого є Олександр Зінченко, капітан Національної збірної України з футболу. Фонд перерахував благодійний транш на відбудову будинків у селі Ягідне, Чернігівської області. Населений пункт перебував в окупації, будинки багатьох мешканців було знищено, а самі вони вимушено переховувались у підвалі школи. Зараз в Ягідному тривають відновлювальні роботи.

Зараз менеджмент фонду працює над реалізацією інфраструктурного проєкту в Києві та акумулює допомогу кільком дитячим будинкам в різних областях України.