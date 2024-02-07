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Дізнайся, на що можна поставити у півфінальній грі Кубка Іспанії.

У півфінальному поєдинку Кубка Іспанії між собою зустрінуться мадридський Атлетіко та Атлетік із Більбао.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є підопічні Дієго Сімеоне. Так, перемога Атлетіко оцінюється коефіцієнтом — 2.02, тоді як потенційний успіх Атлетіка — 4.10.

Ймовірність нічийного результату в основний час оцінюється коефіцієнтом 3.45.

Тож на що ставити?

Враховуючи вміння обох команд регулярно забивати, пропонуємо вам звернути увагу на події "Обидві команди заб'ють — Так" із коефіцієнтом 1.93.

Також цікавим виглядає варіант "Перемога Атлетiко Мадрид в 1 гол або нічия", який оцінюється показником 1.78.

Якщо говорити про потенційний авторів голів, то тут в Атлетіко слід звернути увагу на Альваро Морату з Атлетіко (2.60) та Іньякі Вільямса з Атлетіка (4.50).