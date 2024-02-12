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Головні події, на які варто звернути увагу цього місяця.

Попри скасування довгоочікуваного мегабою Усик-Ф'юрі через травму останнього, лютневий календар спортивних подій все ще залишається багатим на цікаві спортивні протистояння. Розповідаємо про головні події, на які варто звернути увагу цього місяця за версією ліцензійного букмекера FAVBET.

Чемпіонат світу з біатлону

Цього року світова першість з біатлону вперше за 11 років проходить у чеському Новому Месті. Чемпіонат триватиме з 7 до 18 лютого та складатиметься з 12 гонок: спринти, гонки-переслідування, індивідуальні гонки, класичні та змішані естафети, а також масстарти, що відбудуться в останній день змагань.

Україну на чемпіонаті представляє одна з найсильніших збірних останніх років в складі 11 українських біатлоністів, в тому числі п'ятиразова чемпіонка Європи Юлія Джіма.

Шахтар у Лізі Європи

«Шахтар» гідно пройшов груповий етап Ліги Європи та посів третє місце квартету, поступившись двом серйозним суперникам – «Барселоні» та «Порту». Через це гірники продовжать свої виступи на європейських полях у турнірі другого рангу. Їхнім суперником в 1/16 фіналу Ліги Європи стане «Олімпік Марсель». Перший матч проти французів «Шахтар» проведе вже 15 лютого, а другий – через тиждень, 22-го.

Хоча донецький клуб ще жодного разу не поступався «Олімпіку» в попередніх протистояннях, букмекери не вірять в легку перемогу та оцінюють шанси клуба у 3.10, тоді як на перемогу «Олімпіка» FAVBET приймає ставки з коефіцієнтом 2.37.

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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ «БК “ФАВБЕТ”» на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК “ФАВБЕТ”» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.