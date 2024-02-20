Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу у гонитві голеадорів.

Плей-офф Ліги чемпіонів набирає оберти, а найкращі футболісти світу продовжують боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру.

Ми традиційно зібрали для вас думку букмекерів щодо можливих переможців у гонитві голеадорів. Наразі список бомбардирів виглядає наступним чином:

Зовсім не дивно, але фаворитом в боротьбі за звання найкращого бомбардира є Ерлінг Голанд. На нього пропонується коефіцієнт 2,1. На другому місці йде Гаррі Кейн з показником 4,3. Кіліан Мбаппе, в якого наразі чотири голи, не відстає від своїх зіркових колег — на нього можна поставити та примножити свої гроші у 5 разів.

Альваро Мората, Джуд Беллінгем, Хуліан Альварес та Антуан Грізманн, які наразі також йдуть доволі високо, мають шанси 12, 14, 19 та 31 відповідно.

Також у бомбардирських перегонах на думку букмекерів шанси на успіх мають Жоау Фелікс та Роберт Левандовські. На них можна поставити з коефіцієнтами 19 та 24 відповідно.

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно найкращого бомбардира Ліги чемпіонів.