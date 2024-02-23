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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках двадцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Арсенал прийматиме Ньюкасл Юнайтед на Емірейтс Стедіум у Лондоні.

Протистояння цих двох команд у першому колі турніру завершилося мінімальної перемогою (1:0) "сорок".

Фаворитами майбутнього поєдинку букмекери вважають підопічних Мікеля Артети. Так, на перемогу лондонців можна поставити з коефіцієнтом 1.41, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 7.60.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.30.

Тож на що ставити?

В останніх семи матчах колективу Едді Гау в АПЛ забивали як вони, так і їхні суперники. Поставити на "обидві команди заб'ють" у матчі Арсенал — Ньюкасл можна поставити з коефіцієнтом 1.73.

Вінгер Арсеналу Букайо Сака перебуває у чудовій формі. Поставити на його гол у ворота "сорок" можна з коефіцієнтом 2.50.

Минулого разу лондонці програвали вдома Ньюкаслу ще у 2010 році. Здебільшого, у таких поєдинках забивається не надто багато голів, тож пропонуємо варіант "перемога Арсеналу з тоталом менше 4.5", який оцінюється показником 1.87.

Нагадаємо, матч Арсенал — Ньюкасл Юнайтед відбудеться у суботу, 24 лютого. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку на нашому сайті.