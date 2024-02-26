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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Українська Прем’єр-ліга вже повноцінно повернулась на наші екрани, тож навіть без єврокубків посеред робочого тижня, буде на що кинути оком найближчий час. Італія, Англія та, звичайно, рідний чемпіонат — цього тижня дуелі будуть дуже запеклими й кожна з них матиме свою вагу в боротьбі за призові місця наприкінці сезону.

Інтер — Аталанта

Середа, 28 лютого, 21:45. Стадіо Джузеппе Меацца (Мілан, Інтер)

Міланський Інтер продовжує свою переможну ходу за скудетто й навряд чи хтось зможе утримати його цього сезону подалі від чемпіонського трофею в чемпіонаті. А може й не тільки в чемпіонаті. А якщо й удасться, то це буде дуже підступна команда. Наприклад, бергамаська Аталанта, яка знайшла, яким чином протистояти Мілану на цій самій арені на вихідних (1:1), і тепер муситиме повторити цей досвід у боротьбі проти суперника, який і сам майже не пропускає, і суперникам розтає повні кошики забитих голів.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 1,63, імовірність нічиєї оцінюється в 4,15, а успіх Аталанти — у 5,41.

Лаціо — Мілан

П’ятниця, 1 березня, 21:45. Стадіо Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Як уже зазначалось, Мілан попередній свій матч виграти не зміг через певні незрозумілі суддівські рішення, і тому продовжив тупцювати довкола третьої сходинки турнірної таблиці, допоки конкуренти попереду віддалились, а переслідувачі, навпаки, наближались. Утім, Лаціо в такому ритмі живе майже впродовж усього сезону, тож йому не треба зайвий раз нагадувати про ці складнощі. Команда Мауріціо Саррі бореться за місце в єврокубках, хоча наразі не перебуває в бажані зоні в турнірній таблиці. Але ціна питання — один успіх "орлів" та одна похибка сусідів за містом.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Мілан. Коефіцієнт на перемогу команди Стефано Піолі становить 2,52, імовірність нічиєї оцінюється в 3,29, а успіх Лаціо — у 3,01.

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед

Неділя, 3 березня, 17:30. Етіхад (Манчестер, Англія)

Чемпіонські перегони в Англії тривають і не планують зупинятись найближчим часом. Ліверпуль та Арсенал оточили Манчестер Сіті з обох боків, тож для "містян" тепер кожен матч стає справжньою битвою за потрібний результат. А варіантів останнього є всього один у наявності. І якою ж близькою була команда Хосепа Гвардіоли до втрати очок на полі Борнмута (1:0)! Але тепер на неї чекає дербі. І якби Расмус Гойлунд не травмувався, то впевненості в команди Еріка тен Гага було б значно більше.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу французької команди становить 1,29, імовірність нічиєї оцінюється в 6,10, а успіх Манчестер Юнайтед — у 9,12.

Шахтар — Кривбас

Неділя, 3 березня, 18:00

Не встигла набрати оберти українська Прем’єр-ліга після зимньої перерви, як на нас уже очікує чемпіонський матч. А інакше про зустріч Шахтаря та Кривбасу цього сезону й не скажеш, а з досвідом першого кола (3:3) — та й поготів. Юрій Вернидуб учергове гратиме проти "гірників", які знову стають на шляху до успіху для його команди. На користь футболістів Маріно Пушича при цьому промовисто буде говорити ігровий тонус, завдячуючи єврокубкам, навіть незважаючи на те, що дуель проти Марселя була програна.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Маріно Пушича становить 1,50, імовірність нічиєї оцінюється в 4,40, а успіх Кривбасу — у 7,60.