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Розглянемо шанси у всіх парах.

Після матчів у рамках першого раунду 1/8 Ліги Чемпіонів у деяких парах вже визначилися фаворити. В інших протистояннях перший поєдинок завершився доволі несподіваним результатом.

Нагадаємо, що в рамках перших матчів 1/8 фіналу ЛЧ сезону 2023/2024 Ман Сіті у гостях впевнено обіграв Копенгаген (1:3), Реал Мадрид забив один гол на полі РБ Лейпциг (0:1), а ПСЖ на своєму полі впорався. з Реалом Сосьєдадом (2:0). Серед несподіваних результатів варто відзначити поразку Баварії від Лаціо (1:0), а також нічийні результати між ПСВ та Боруссією Д та Наполі та Барселони. Мінімальну перемогу з рахунком 1:0 вдалося вирвати міланському Інтеру проти Атлетіко Мадрид та португальському Порту, який обіграв на своєму стадіоні лондонський Арсенал.

Хто пройде до 1/4 фіналу ЛЧ

Після таких матчів стає зрозумілим, чому футбол та його головний європейський турнір в особі Ліги чемпіонів привертають величезну увагу глядачів з усього світу. Деякі фанати планують використовувати промокод при реєстрації, щоб передбачити переможців у матчах-відповідях 1/8, які в наступних раундах боротимуться між собою за потрапляння у фінал розіграшу ЛЧ.

Розглянемо шанси у всіх парах.

- Ман Сіті – Копенгаген. Враховуючи різницю у 2 м'ячі після першого матчу, гру на домашньому полі "містян", а також коефіцієнти БК, які вважають Сіті фаворитом всього турніру (коефіцієнт 2,50), шанси Копенгагена мінімальні;

- Реал Мадрид – Лейпциг. Підопічним Анчелотті вдалося забити в гостях. Хоча нинішній формат ЛЧ не дає переваги за гол на виїзді, австрійцям доведеться докласти максимум зусиль, щоб обіграти "вершкових". Коефіцієнти на перемогу в ЛЧ говорять на користь Реалу – 5,0 проти 100.00;

- ПСЖ — Реал Сосьєдад. Парижанам вдалося впевнено обіграти суперника з Іспанії на своєму полі у домашньому матчі. Але нестабільність ПСЖ на етапі 1/8 свідчить, що інтрига у цьому матчі зберігається. Хоча коефіцієнти значно відрізняються – 10,00 проти 80.00;

- Баварія – Лаціо. Очевидно, що мюнхенці робитимуть все можливе, щоб виправдатися за образливу виїзну поразку. Червона картка відіграла певну роль у результаті. Тому Лаціо варто бути обережним. Що стосується коефіцієнтів на перемогу в ЛЧ у цій парі, то букмекери дають 10,00 Баварії та лише 100.00 Лаціо;

- Боруссія Д – ПСВ. Цікава пара, в якій можуть статися непередбачувані події. Коефіцієнт на перемогу в ЛЧ у Боруссії 30.00, а у ПСВ – 80.00. Матч обіцяє бути цікавим;

- Атлетіко Мадрид – Інтер М. "Матрацники" традиційно добре виступають на власному полі. Тому мінімальна поразка на полі Інтера не гарантує міланцям прохід у наступний раунд. Букмекери більше вірять в Інтер з коефіцієнтом 10,00, ніж в Атлетіко, яким дають 40.00 на перемогу у ЛЧ. Але будьте певні, що підопічні Дієго Сімеоне здаватися не збираються;

- Арсенал – Порту. Незважаючи на гостьову поразку, лондонці зберігають високий коефіцієнт (8.00) на прохід у фінал ЛЧ. При цьому Порту отримав лише 40.00 від букмекерів. Арсенал непогано виглядає у рамках чемпіонату Англії. Але серйозних результатів у рамках ЛЧ їм давно не вдавалося досягти. Порту буде складно пройти;

- Барселона – Наполі. Найцікавіша пара, що довів перший матч між клубами. Гранатові мають коефіцієнт всього 18.00, але у Наполі ще гірший показник – 50.00. На даний момент каталонці стабілізували гру. Але не можна сказати, що вони значно перевершують Наполі перед матчем у відповідь.

Якщо ж вірити суперкомп'ютеру Opta, результат цього розіграшу ЛЧ вже давно вирішено. Після 10 тисяч проведених симуляцій стало очевидним, що найвищі шанси на перемогу в нинішньому сезоні Лізі чемпіонів мають підопічні Гвардіоли з Манчестера. Ймовірність їхнього тріумфу, за версією суперкомп'ютера, становить 32%, а вихід у фінал відбудеться з ймовірністю понад 50%. При цьому шанси Реала на вихід у фінал лише 28%, а на перемогу в турнірі — 15%.

Згідно з котируваннями букмекерів, найімовірнішим переможцем турніру цього сезону стане Манчестер Сіті. Це підтверджується коефіцієнтом 1,70. Дещо від "містян" відстає команда Карло Анчелотті. Коефіцієнт перемоги Реала становить 2,70. За ними йдуть Баварія та Арсенал з однаковим показником 3,80. Зненацька високі котирування дають на міланський Інтер (4.80). У той же час шанси Барселони та дортмундської Боруссії оцінюються лише у 8,50 та 10,00 відповідно. Шанси решти команд значно нижчі. І найменша ймовірність перемоги справедлива у Копенгагена (200.00).

Ось тільки у футбол грають не комп'ютери та не букмекери, а професійні футболісти. І навряд чи той самий Реал Мадрид погодиться з Opta. Багаторазовий переможець ЛЧ, як і завжди, налаштований виключно на перемогу у цьому турнірі. І не варто забувати про такі сильні команди як Баварія, Барселона, ПСЖ.

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