У 27-му турі чемпіонату Італії між собою зіграють Лаціо та Мілан.

За версією букмекерів, Мілан — фаворит зустрічі. На перемогу команди Піолі дається коефіцієнт — 2.33. Успіх підопічних Саррі оцінюється в 3.35.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.30 рази.

Тож на що ставити?

Мілан забуксував останнім часом — в чемпіонаті команда Піолі вигравала востаннє 11 лютого, коли забрала три очки у Наполі (1:0). Втім, Лаціо також не може похвалитись хорошою формою. А вже наступного тижня на "орлів" чекає непростий виїзд до Мюнхена на матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів проти Баварії. Тож вважаємо, що жодна з команд сьогодні не зможе перемогти — ставимо на результативну нічию 1:1. Коефіцієнт на так ставку складає 5.50.

З даного рахунку витікає ставка "обидві заб'ють". Вона не така ризикована, показник — 1.84.

Підсумовуємо ставкою "обидві заб'ють у другому таймі", коефіцієнт — 3.60.

Початок матчу — сьогодні о 21:45. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.