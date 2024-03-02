Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 19-му турі чемпіонату України між собою зіграють київське Динамо та одеський Чорноморець.

За версією букмекерів, Динамо — фаворит зустрічі. На перемогу команди Шовковського дається коефіцієнт — 1.32. Успіх підопічних Григорчука оцінюється в 10.00.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 5.80 разів.

Тож на що ставити?

Найбільш очевидна ставка — Фора киян (-1), бо вони багато забивають цього року та мають потребу брати впевнений реванш у одеситів за поразку в першому колі. Коефіцієнт та цю подію — 1.35.

Додаємо цікаву ставку "фора по попередженнях. Чорноморець (-1)" із коефіцієнтом 1.85.

На завершення пропонуємо варіант голом Владислава Ванта з показником 1.70.

В першому колі Чорноморець виграв із рахунком 3:2.

Поєдинок розпочнеться о 15:30. Слідкувати за перебігом матчу можна в онлайн-трансляції на Football.ua.