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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 28-му турі АПЛ-2023/24 Ліверпуль прийматиме Манчестер Сіті на стадіоні Енфілд.

Фаворитами майбутнього поєдинку букмекери вважають колектив Хосепа Гвардіоли. Так, їхня звитяга оцінюється показником 2,36, тоді як на потенційну перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 3,05. Нічийний результат представлено показником 3,90.

Зазначимо, що зустріч цих команд у першому колі (13 тур) завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

Тож на що ставити?

В останніх десяти подібних поєдинках лише одного разу було забито менше двох м'ячів. На варіант "обидві команди заб'ють і тотал матчу більше 2,5" пропонується коефіцієнт 1,75.

Якщо вважаєте, що колектив Юргена Клоппа вдома не поступиться, але матч все ж буде результативним, то пропонуємо розглянути варіант "Ліверпуль не програє і тотал матчу більше 2,5", що оцінюється показником 2,80.

Нападник "червоних" Дарвін Нуньєс перебуває у чудовій формі. Його потенційний гол у ворота манкуніанців букмекери представлено коефіцієнтом 2,85.