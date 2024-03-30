Рейтинг букмекерів

Football.ua пропонує вам дізнатись, хто претендує на перемогу в боротьбі за корону Євро-2024.

Збірна України змогла пробитися на чемпіонат Європи з футболу 2024 і стала однією з останніх учасниць форуму, який пройде в Німеччині вже цього літа.

Та чи претендує команда Сергія Реброва на перемогу в турнірі? Цікаво, але ДО виходу на Євро букмекери більше вірили в нашу команду, ніж зараз.

Але про все по-порядку.

Головними претендентами на чемпіонство цього разу вважається збірна Англії з найкращими гравцями світу в складі. Та практично не поступається в букмекерських прогнозах їй французька команда.

Хоч Німеччина і не вражає своєю грою останні роки, але їх ставлять високо, адже рідні стіни дуже допомагають! Далі є ще список з п'яти менш явних, але все ж фаворитів – це три останні чемпіони Європи (Іспанія, Португалія та Італія), а також Бельгія з Нідерландами.

Зарубіжні букмекери зовсім не вірять в перемогу України на Євро. Більше того, є велика кількість "середняків" європейського футболу, на яких роблять більші ставки.

Так, не дивно, що коефіцієнти на такі міцні команди, як Хорватія чи Данія трішки нижчі, але ж невже Швейцарія, Австрія чи Угорщина правда настільки сильніші за команду Сергія Реброва?

Більша віра, ніж в нашу команду, також у букмекерів в друзів русні сербів та збірну Шотландії, хоча й на ці команди коефіцієнти в районі 100.

Цікаво, що суперником України в групі стане один з головних аутсайдерів першості — збірна Словаччини, на яку (як і на Грузію) приймають ставки з коефіцієнтами від 250 до 500.

Інший наш суперник — команда Румунії — також не може похвалитися високим місцем в котируваннях букмекерів, на них дають 150-250.