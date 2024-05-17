Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Жирона - Валенсія, Getty Images
17 травня 2024, 21:07
У рамках тридцять сьомого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Валенсія прийматиме Жирону.
Букмекери вважають, що колектив Мічела — фаворит цього протистояння: перемога каталонців оцінюється показником 2.37, тоді як на звитягу господарів поля пропонується коефіцієнт 3.10. Нічийний результат оцінюється показником 3.60.
У першому колі Жирона здобула домашню перемогу з рахунком 2:1.
Тож на що ставити?
Пропонуємо розглянути варіант "Перемога Жирони в 1 гол або нічия", що оцінюється показником 1.92.
Також перспективним виглядає сценарій "Жирона не програє і тотал більше 2.5" із коефіцієнтом 2.50.
На варіант "Діапазон голів: 2-3" пропонується показник 1.90.
Матч Валенсія — Жирона відбудеться у неділю, 19 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 20:00 за київським часом.