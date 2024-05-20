Дізнайся, на що ставити у вирішальній грі.
ХАБІ АЛОНСО, GETTY IMAGES
20 травня 2024, 20:18
У фінальному матчі Ліги Європи між собою зіграють італійська Аталанта та німецький Баєр.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Хабі Алонсо. Так, на перемогу Баєра коефіцієнт становить 1.84, а на Аталанту — 4.50. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 3.85.
Перемога Баєра в ЛЄ оцінюється коефіцієнтом 1.43, Аталанти — 2.88.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито три або менше м'ячів "тотал менше 3.5" з коефіцієнтом 1.35.
Ставимо на "обидві заб'ють — так". На цю подію пропонують 1.82.
Насамкінець є ризикований варіант — поставити на те, що протистояння вирішиться в серії післяматчевих пенальті з коефіцієнтом 5.95.
Нагадаємо, матч Аталанта — Баєр відбудеться 22 травня, о 22:00 за Києвом.