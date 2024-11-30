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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Клубний сезон набирає оберти й ці вихідні подарують нам декілька дуже цікавих протистоянь. Фіналіст останнього розіграшу Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд перевірить чемпіонські амбіції Баварії, в головному матчі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль прийме на своєму полі кризовий Манчестер Сіті, а Астон Вілла відправиться у гості до Челсі.

Боруссія Дортмунд — Баварія

Субота, 30 листопада, 19:30. Стадіон Сігнал Ідуан Парк, Дортмунд. Головний арбітр зустрічі — Свен Яблонскі.

Боруссія Дортмунд після 11 турів набрала 19 балів і йде на п'ятій сходинці. Вочевидь, це не те, на що розраховував фіналіст останнього розіграшу Ліги чемпіонів. Втім, варто визнати, що команда Нурі Шахіна набрала відмінну форму. "Джмелі" виграли дев'ять останніх матчів на своєму полі й не збираються на цьому зупинятись.

Останнім в Бундеслізі постраждав Фрайбург, який програв з рахунком 0:4, а серед тижня дортмундці розгромили Динамо Загреб в Лізі чемпіонів. В середньому в чемпіонаті дортмундці забивають 3 голи на своєму полі, але цього разу буде супротивник, який здатен втримати свої ворота на замку.

Після болючої поразки від Барселони в Лізі чемпіонів Баварія набрала божевільні оберти та виграла сім матчів поспіль. При цьому команда Венсана Компані жодного разу не пропустила й наразі впевнено лідирує в чемпіонаті Німеччини. Матч проти Боруссії Дортмунд — справжня перевірка чемпіонських амбіцій мюнхенців, які дуже хочуть повернути собі титул після невдачі минулого сезону.

Найбільше, напевно, це хоче зробити Гаррі Кейн, який досі мріє про перший титул в професійній кар'єрі. На рахунку англійця вже 20 результативних дій в цьому чемпіонаті. Баварія виграла шість з останніх семи матчів проти Боруссії Дортмунд, а останній вояж на Сігнал Ідуна Парк завершився розгромною перемогою з рахунком 4:0.

Компанія VBET пропонує такі коефіцієнти: перемога Боруссії Д — 4.75, нічия — 4.4, а перемога Баварії — 1.7.

Челсі — Астон Вілла

Неділя, 1 грудня, 15:30. Стадіон Стемфорд Брідж, Лондон. Головний арбітр зустрічі — Стюарт Атвелл.

В останніх сезонах Челсі асоціювався з частою зміною тренерів, перевантаженому складу і дивними рішеннями керівництва. Але щоб не придумав собі Тодд Боелі, воно, здається, починає працювати. Енцо Мареска доволі швидко налагодив гру та атмосферу в роздягальні. В більшості матчів зрозуміло, у що грають лондонці, а чарівній Коул Палмер робить різницю.

В разі перемогу Челсі цілком може вийти на другу сходинку, що на початку сезону здавалось би сенсацією. На жаль для "синіх" травму отримав Ріс Джеймс та під питанням участь Мало Гюсто, але інші гравці в розпорядженні Енцо Марески, а значить, лондонці будуть в повній бойовій готовності.

Астон Вілла вдало почала сезон, але зараз перебуває в поганій формі. Команда Унаї Емері востаннє перемагала понад місяць тому, а серія з чотирьох поразок дуже сильно вдарила по впевненості вілланів. Втім гості будуть з усіх сил прагнути перервати невдалу серію перемогою у великому матчі.

Варто зазначити, що Астон Вілла вміє грати проти Челсі, адже виграли три з п'яти останніх очних зустрічей, а ще двічі зіграла внічию. Унаї Емері навряд зможе розраховувати на Амаду Онана та Джейкоба Ремзі, а це дуже відчутні втрати в лінії півзахисту.

Компанія VBET пропонує такі коефіцієнти: перемога Челсі — 1.72, нічия — 4.33, а перемога Астон Вілли — 4.7.

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Неділя, 1 грудня, 18:00. Стадіон Енфілд, Ліверпуль. Головний арбітр зустрічі — Кріс Кавана.

Перед початком сезону матч Ліверпуля та Манчестер Сіті вважався зустріччю команди, що змінила тренера й ще знаходиться на етапі перебудови та гегемона АПЛ, який йде за черговим титулом. По факту ж маємо, зо Арне Слот моментально адаптувався в новій лізі та клубі й одразу дає результат. Його команда впевнено лідирує в АПЛ й є кращою командою Ліги чемпіонів.

Пеп Гвардіола та його Манчестер Сіті знаходяться в крутому піке. П'ять поразок поспіль стали шоком для тренера та вболівальників "містян", а нічия проти Феєнорда на своєму полі, маючи перевагу у три м'ячі, підтвердила, що команда все ще знаходиться в плачевному стані й не готова боротися за щось серйозне.

Ліверпуль натомість підтвердив, що він на ходу, з впевненим рахунком обігравши Реал Мадрид в Лізі чемпіонів. Також команда Арне Слота виграла 14 з останніх 15 матчів, має найкращу оборону в АПЛ та Лізі чемпіонів й дуже впевнено грає на своєму полі. Всі досягнення "червоних" в цьому сезоні можна перелічувати дуже довго, але вони відійдуть на другий план, якщо команда не зможе обіграти Манчестер Сіті.

"Містяни" ж розуміють, що будь-яка погана серія колись завершується й буде дуже важливо з емоційної точки зору перервати її саме зараз, тим самим загостривши ситуацію в чемпіонських перегонах. Це створить додатковий тиск на Ліверпуль, який все одно колись почне втрачати бали.

Компанія VBET пропонує такі коефіцієнти: перемога Ліверпуля — 2.11, нічия — 3.8, а перемога Манчестер Сіті — 3.5.