Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У суботу, 7 грудня, каталонська Жирона проведе домашній матч шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги, у якому суперником "червоно-білих" буде мадридський Реал.

Гра пройде на Монтіліві у Жироні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, команда Карло Анчелотті є фаворитом протистояння. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Жирони оцінюється показником 3.95. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.64.

Також можна поставити на те, що у матчі буде забито три або більше м'ячів з коефіцієнтом 2.13.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на варіант перемоги Жирони за кутовими з коефіцієнтом 2.54.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Жирона — Реал Мадрид можна буде на Football.ua.