Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Getty Images
07 грудня 2024, 11:42
У суботу, 7 грудня, севільський Бетіс проведе домашній матч шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги, у якому суперником "зеелно-білих" буде каталонська Барселона.
Гра пройде на Беніто Вільямарін у Севільї. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за Києвом.
За версією букмекерів, команда Ганса-Дітера Фліка є фаворитом протистояння. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.61, тоді як потенційний успіх Бетіса оцінюється показником 5.10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.50.
Тож на що ставити?
Також можна поставити на те, що у матчі буде забито три або більше м'ячів з коефіцієнтом 1.73.
Пропонуємо поставити на те, що гості переможуть за кутовими із коефіцієнтом 1.58.
Насамкінець можна ризикнути і поставити на черговий м’яч Роберта Левандовські з коефіцієнтом 1.90.
Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Реал Бетіс — Барселона можна буде на Football.ua.