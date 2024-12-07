Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У суботу, 7 грудня, севільський Бетіс проведе домашній матч шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги, у якому суперником "зеелно-білих" буде каталонська Барселона.

Гра пройде на Беніто Вільямарін у Севільї. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за Києвом.

За версією букмекерів, команда Ганса-Дітера Фліка є фаворитом протистояння. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.61, тоді як потенційний успіх Бетіса оцінюється показником 5.10. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50.

Тож на що ставити?

Також можна поставити на те, що у матчі буде забито три або більше м'ячів з коефіцієнтом 1.73.

Пропонуємо поставити на те, що гості переможуть за кутовими із коефіцієнтом 1.58.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на черговий м’яч Роберта Левандовські з коефіцієнтом 1.90.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Реал Бетіс — Барселона можна буде на Football.ua.