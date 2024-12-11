Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У четвер, 12 грудня, Реал Сосьєдад прийматиме Динамо Київ у рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25.

Єврокубковий матч відбудеться на Реале Арені в Сан-Себастьяні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, Реал Сосьєдад є явним фаворитом протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.26, тоді як потенційний успіх Динамо Київ оцінюється показником 11.12. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.6.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють + перемога Реал Сосьєдад", який оцінюється коефіцієнтом 3.48.

Показником 1.88 представлено варіант "Перемога Реал Сосьєдад + тотал менше 3,5".

Також радимо звернути увагу на сценарій "Фора Динамо Київ +1,5", оцінений коефіцієнтом 1.93.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Реал Сосьєдад — Динамо Київ можна буде на Football.ua.