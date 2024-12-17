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ВЗБІРНА — провідний медіапроєкт, присвячений національній збірній України з футболу.

Ютуб-канал ВЗБІРНА, створений за підтримки VBET Ukraine, здобув перемогу в номінації "Медіа-проєкт року" на SBC Awards у категорії Sport Business Media.

ВЗБІРНА — провідний медіапроєкт, присвячений національній збірній України з футболу. На каналі регулярно виходять аналітичні огляди матчів, інтерв'ю з гравцями, залаштункові матеріали зі зборів команди, детальний моніторинг успіхів кожного гравця збірної, а також репортажі про виступи українських клубів в єврокубках. Від молодіжних команд до футзалу — канал охоплює все, що пов’язано з українським футболом.

2024 рік став для проєкту особливим: команда забезпечила повний інформаційний супровід усіх матчів збірної України, а також Олімпійських ігор, куди вперше кваліфікувалася наша футбольна збірна.

ВЗБІРНА висвітлювала головні події в українському футболі: Євро-2024, фінал Кубку України, участь українських команд в єврокубках, Чемпіонат світу з футзалу. Одним із найпопулярніших форматів стало футбольно-розважальне шоу з грою в Еліас між українськими зірками.

Над створенням контенту працює велика команда професіоналів: оператори, монтажери, звукорежисери, сценаристи, продюсери, редактори та режисери. Разом вони перетворюють ВЗБІРНУ на головний майданчик українського футболу в ютубі.