Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі шанси команд на перемогу у головному клубному турнірі.

До речі, Роналду сьогодні 40 років, getty images

До речі, Роналду сьогодні 40 років, getty images

Визначились 24 команди, які продовжать боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Вже на стадії плей-оф Реал протистоїть Манчестер Сіті, а значить вже незабаром з турніру вилетить один з фаворитів.

Football.ua розповідає про те, кого букмекери вважають фаворитами на перемогу.

Головним претендентом на перемогу вважається Ліверпуль, який завершив загальний етап на першому місці. Команда Арне Слота все ще претендує на перемогу в трьох турнірах, а вдала ставка на перемогу "червоних" в Лізі чемпіонів примножить ваші гроші у 5 разів. Трошки менші шанси мають Реал та Барселона — показник на перемогу цих команд складає 6.

Також високо оцінюються шанси на перемогу Арсеналу — на успіх команди Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 7. Далі йде Баварія — на перемогу мюнхенської команди можна поставити з показником 8. Якщо ж ви вірите, що Парі Сен-Жермен зможе здивувати після невдалого старту в Лізі чемпіонів, то можете поставити з коефіцієнтом 12.

Коефіцієнти на перемогу інших команд:

Інтер — 14

Атлетіко — 17

Манчестер Сіті — 20

Баєр — 25

Аталанта — 33

Астон Вілла — 34

Боруссія Д, Ювентус — 45

Мілан — 50

Лілль — 51

Пишіть свої думки в коментарях щодо того, хто виграє Лігу чемпіонів.