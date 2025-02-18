Пропонуємо вашій увазі шанси команд на перемогу у головному клубному турнірі.
До речі, Роналду сьогодні 40 років, getty images
18 лютого 2025, 14:00
Визначились 24 команди, які продовжать боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Вже на стадії плей-оф Реал протистоїть Манчестер Сіті, а значить вже незабаром з турніру вилетить один з фаворитів.
Football.ua розповідає про те, кого букмекери вважають фаворитами на перемогу.
Головним претендентом на перемогу вважається Ліверпуль, який завершив загальний етап на першому місці. Команда Арне Слота все ще претендує на перемогу в трьох турнірах, а вдала ставка на перемогу "червоних" в Лізі чемпіонів примножить ваші гроші у 5 разів. Трошки менші шанси мають Реал та Барселона — показник на перемогу цих команд складає 6.
Також високо оцінюються шанси на перемогу Арсеналу — на успіх команди Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 7. Далі йде Баварія — на перемогу мюнхенської команди можна поставити з показником 8. Якщо ж ви вірите, що Парі Сен-Жермен зможе здивувати після невдалого старту в Лізі чемпіонів, то можете поставити з коефіцієнтом 12.
Коефіцієнти на перемогу інших команд:
Інтер — 14
Атлетіко — 17
Манчестер Сіті — 20
Баєр — 25
Аталанта — 33
Астон Вілла — 34
Боруссія Д, Ювентус — 45
Мілан — 50
Лілль — 51
Пишіть свої думки в коментарях щодо того, хто виграє Лігу чемпіонів.