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Пропонуємо вашій увазі коефіцієнт на можливість видатної події.

Ліверпуль є однією з найкращих команд світу в цьому сезоні й претендує на перемогу в усіх турнірах, в яких бере участь. Букмекери пропонують поставити на цю подію з коефіцієнтом 65. Чи можливо, щоб ця ставка зіграла? Спробуймо розібратись.

В чемпіонаті Ліверпуль випереджає Арсенал на 6 очок та має ще один матч в запасі, тому наздогнати мерсисайдців супротивникам буде доволі важко. В Лізі чемпіонів команда Арне Слота фінішувала першою в загальному етапі, але тепер "червоним" треба знов доводити свій рівень. Це буде непроста задача, адже витримати весь сезон без спадів дуже важко. А враховуючи, що поки що Ліверпуль тримає рівний рівень форми, спад ще попереду.

В Кубку Англії на мерсисайдців чекає протистояння з Плімутом Максима Таловерова, але це не дуже сильний опонент та й матчів, якщо все буде складатися добре, попереду ще багато. Ще один турнір — Кубок ліги. Тут Ліверпуль поступився Тоттенгему в першому матчі 1/2 фіналу і потрібно виправляти ситуацію. Втім, "шпори" переживають кризу, і це шанс для Ліверпуля наблизитися до першого трофея.

Пишіть свої думки в коментарях щодо того скільки трофеїв Ліверпуль виграє в цьому сезоні.