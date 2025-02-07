Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Реал прийматиме Атлетіко.

Матч відбудеться в суботу, 8 лютого, на Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.93, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 4.05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: так, тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.10.

Коефіцієнтом 3.30 оцінена ймовірність вилучення.

Також пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.87.