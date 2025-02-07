Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Реал Мадрид - Атлетіко, Getty Images
07 лютого 2025, 18:58
У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Реал прийматиме Атлетіко.
Матч відбудеться в суботу, 8 лютого, на Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.93, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 4.05. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65.
Тож на що ставити?
Пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: так, тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.10.
Коефіцієнтом 3.30 оцінена ймовірність вилучення.
Також пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.87.