Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Севілья прийматиме Барселону.

Матч відбудеться в неділю, 9 лютого, на Естадіо Рамон Санчес Пісхуан у Севільї. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Севільї оцінюється показником 5.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Барселони й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.13.

Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські.

Також пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 2.05.